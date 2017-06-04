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Теракт в Лондоне: погибли семь человек, более 40 пострадали, нападавшие убиты ({{commentsTotal}})

Теракт в Лондоне.
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Фото: Теракт в Лондоне. Автор: Reuters/Scanpix
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Как минимум семь человек стали жертвами нападений на людей, произошедших в ночь на воскресенье в центре Лондона, сообщили в Скотланд-Ярде.

Там также заявили, что подозреваемых было трое, все они убиты полицейскими. На всех подозреваемых были надеты муляжи поясов смертников, которые не содержали взрывчатых веществ и не представляли реальной угрозы, передает Русская служба "Би-би-си".

В больницы доставлены более 40 пострадавших в результате нападений.

По версии полиции, в субботу вечером подозреваемые на фургоне въехали в пешеходов на Лондонском мосту. Затем они доехали до близлежащего оживленного района "Боро Маркет". Там злоумышленники предположительно бросили фургон и с ножами атаковали горожан.

Ранее полиция квалифицировала нападения как теракт. Расследование атаки ведет Контртеррористическое управление полиции Лондона.

Нападение на Лондонском мосту - самое кровопролитное в Лондоне с 2005 года.

Тогда в результате атаки на лондонское метро и автобусы в общей сложности погибли 52 человека.

Редактор: Виктор Сольц, Сергей Михайлов

теракт в лондоне


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