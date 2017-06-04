Теракты в Лондоне: погибли семь человек, более 40 пострадали, нападавшие убиты ({{commentsTotal}})
Как минимум семь человек стали жертвами нападений на людей, произошедших в ночь на воскресенье в центре Лондона, сообщили в Скотланд-Ярде.
Там также заявили, что подозреваемых было трое, все они убиты полицейскими. На всех подозреваемых были надеты муляжи поясов смертников, которые не содержали взрывчатых веществ и не представляли реальной угрозы, передает Русская служба "Би-би-си".
В больницы доставлены более 40 пострадавших в результате нападений.
По версии полиции, в субботу вечером подозреваемые на фургоне въехали в пешеходов на Лондонском мосту. Затем они доехали до близлежащего оживленного района "Боро Маркет". Там злоумышленники предположительно бросили фургон и с ножами атаковали горожан.
Ранее полиция квалифицировала нападения как теракт. Расследование атаки ведет Контртеррористическое управление полиции Лондона.
Нападение на Лондонском мосту - самое кровопролитное в Лондоне с 2005 года.
Тогда в результате атаки на лондонское метро и автобусы в общей сложности погибли 52 человека.
Редактор: Виктор Сольц, Сергей Михайлов