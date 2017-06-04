Государственному флагу Эстонии исполнилось 133 года ({{commentsTotal}})
День эстонского флага отмечается ежегодно 4-го июня. В этот день в 1884-м году в церкви Отепя был освящен первый сине-черно-белый триколор. Рассказывает историк Пеэтер Ярвелайд:
День эстонского флага отмечается ежегодно 4-го июня. В этот день в 1884-м году в церкви Отепя был освящен первый сине-черно-белый триколор. Рассказывает историк Пеэтер Ярвелайд:
В Нарве в рамках празднования Дней города состоялась традиционная акция "Сбежавшие невесты".
В Эстонии в субботу впервые отметили день людей с врожденной косолапостью стопы, в рамках которого был проведен забег с участием маленьких пациентов Таллиннской детской больницы, которые мужественно сражаются с недугом.
Рийгикогу приступил к обсуждению изменений Закона о государственном бюджете, чтобы позволить правительству принимать дефицитный бюджет с целью направить в экономику дополнительные деньги. Экономисты не против стимулирования экономики за счет долгов, но хотят внятных объяснений, на что собираются потратить деньги и какой эффект принесут эти инвестиции.