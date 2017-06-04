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"Актуальная камера" рассказала о теракте в Лондоне ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом
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В воскресенье, 4 июня, в 14:45 в эфире телеканала ETV+ вышел специальный выпуск новостной программы "Актуальная камера", посвященный теракту в Лондоне.

Напомним, шесть человек погибли и 48 ранены в результате нападения на Лондонском мосту и Бороу-Маркете. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих. По словам полиции, нападавшие застрелены.

Инцидент случился поздно вечером в субботу.

Это уже третий теракт в Британии с марта этого года.

Редактор: Сергей Михайлов

etv+теракт в лондонеспецвыпуск


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