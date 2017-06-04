Спецвыпуск в 14:45 - "Актуальная камера" расскажет о теракте в Лондоне

В воскресенье, 4 июня, в 14:45 в эфире телеканала ETV+ выйдет специальный выпуск новостной программы "Актуальная камера", посвященный теракту в Лондоне.

Напомним, шесть человек погибли и 48 ранены в результате нападения на Лондонском мосту и Бороу-Маркете. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих. По словам полиции, нападавшие застрелены.

Инцидент случился поздно вечером в субботу.

Это уже третий теракт в Британии с марта этого года.