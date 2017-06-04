Премьер-министр Эстонии и глава МИД осудили теракт в Лондоне

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас решительно осудил "трусливые нападения" на людей в Лондоне. Ту же позицию занял и глава внешнеполитического ведомства Свен Миксер.

"Жестокому насилию в отношении невинных людей не может быть никакого оправдания. Я выражаю искренние соболезнования близким всех погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Эстония сейчас вместе со своим другом и союзником Соединенным Королевством и всеми жителями Лондона", - отметил Ратас.

"Решительно осуждаю жестокие и бесчеловечные теракты. Очень грустно и шокирует, что такие нападения продолжаются в нашем обществе", - сказал министр иностранных дел Свен Миксер.

"Международное сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы они не повторились", - подчеркнул он.

"Эта трагедия затрагивает всех нас", - добавил Миксер.

Напомним, шесть человек погибли и 48 ранены в результате нападения на Лондонском мосту и Бороу-Маркете. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих.

По словам представителей полиции, нападавшие застрелены.