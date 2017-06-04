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Премьер-министр Эстонии осудил теракт в Лондоне ({{commentsTotal}})

В полиции сообщили, что подозреваемые были застрелены.
В полиции сообщили, что подозреваемые были застрелены. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас решительно осудил "трусливые нападения" на людей в Лондоне.

"Жестокому насилию в отношении невинных людей не может быть никакого оправдания. Я выражаю искренние соболезнования близким всех погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Эстония сейчас вместе со своим другом и союзником Соединенным Королевством и всеми жителями Лондона", - отметил Ратас.

Напомним, шесть человек погибли и 48 ранены в результате нападения на Лондонском мосту и Бороу-Маркете. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих.

По словам представителей полиции, нападавшие застрелены.

Редактор: Сергей Михайлов



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