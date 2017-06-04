У МИД нет информации о том, что в Лондоне могли пострадать граждане Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонии не располагает данными о соотечественниках, пострадавших в результате совершенного в ночь на воскресенье в Лондоне теракта.

Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на МИД ЭР.

Внешнеполитическое ведомство рекомендует жителям Эстонии, у которых близкие могут находиться в Лондоне, связаться с ними с тем, чтобы проверить, все ли у них в порядке.

Если это сделать не удается, МИД советует позвонить на круглосуточный телефон консульского отдела по номеру 530 199 99.