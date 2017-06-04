В Тверской области мужчина застрелил девять человек

Мужчина, имя которого не называется, застрелил девять человек вечером в субботу в дачном кооперативе в поселке Редкино Конаковского района Тверской области РФ.

Подозреваемый задержан и в ближайшие часы будет допрошен, заявила представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, передает в воскресенье Би-би-си.

Согласно официальной информации, шестеро мужчин и две женщины были убиты во время мероприятия в результате бытового конфликта. Один из его участников сходил домой за оружием и застрелил своих обидчиков, а также случайных свидетелей.

Позднее следователи нашли еще один труп.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что подозреваемый является жителем Москвы. Судимостей у него не было, ранее он привлекался к ответственности только за нарушения ПДД, передает Lenta.ru.

Стрельба велась с близкого расстояния из 12-калиберного карабина "Сайга".