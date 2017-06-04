Около тысячи болельщиков "Ювентуса" пострадали в давке в Турине

Около тысячи человек получили ранения в Турине в ночь на воскресенье, после того как просмотр футбольного матча окончился давкой.

Несколько тысячи болельщиков наблюдали на площади Сан-Карло за прямым эфиром финала Лиги чемпионов: "Ювентус" играл против "Реала" в Кардиффе, передает в воскресенье Би-би-си.

Незадолго до конца матча (до окончания второго тайма оставалось около 10 минут) раздалось несколько громких хлопков - судя по всему, кто-то из болельщиков взорвал петарды, - и в толпе началась паника.

Люди ринулись с центра площади Сан-Карло, окруженной полицейскими барьерами, к которым придавило зрителей, стоявших по периметру.

По меньшей мере два человека, получили серьезные травмы, включая семилетнего мальчика - у него повреждения головы и грудной клетки.

Многие получили ранения, когда рухнуло заграждение, стоявшее перед входом на подземную парковку.

Сам матч завершился поражением "Ювентуса" со счетом 1:4.