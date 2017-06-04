Нил Ушаков сохранит за собой пост мэра Риги ({{commentsTotal}})
В субботу в Латвии состоялись очередные муниципальные выборы, явка на которых превысила 50%. Предварительные итоги голосования подводит наш корреспондент в Риге Елена Самойлова:
В субботу в Латвии состоялись очередные муниципальные выборы, явка на которых превысила 50%. Предварительные итоги голосования подводит наш корреспондент в Риге Елена Самойлова:
Дворник идет в Рийгикогу, свободники жарят уток, Эргма и Лауристин удивляют, команда Ратаса громит всех подряд в баскетбол, и теперь у нас два президента по фамилии Кальюлайд - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
В Эстонии в субботу впервые отметили день людей с врожденной косолапостью стопы, в рамках которого был проведен забег с участием маленьких пациентов Таллиннской детской больницы, которые мужественно сражаются с недугом.
Рийгикогу приступил к обсуждению изменений Закона о государственном бюджете, чтобы позволить правительству принимать дефицитный бюджет с целью направить в экономику дополнительные деньги. Экономисты не против стимулирования экономики за счет долгов, но хотят внятных объяснений, на что собираются потратить деньги и какой эффект принесут эти инвестиции.