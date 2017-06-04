В понедельник Черногория станет новым членом НАТО

Решение о вступлении в Североатлантический альянс, принятое парламентом страны в конце апреля, далось депутатам нелегко: голосованию предшествовала длительная политическая борьба между сторонниками и противниками такого шага, передает в воскресенье служба новостей "Радио 4".

На итоговом заседании присутствовало чуть более половины депутатов: в это время оппозиция проводила у здания парламента акцию протеста. Общество также оказалось расколотым на два лагеря. По данным социологических опросов, среди жителей республики противников вступления в НАТО даже немного больше, чем сторонников. Тем не менее глава правительства Черногории Душко Маркович заявил о принятии "исторического решения".

Между тем, на недавнем саммите альянса в Брюсселе, премьер оказался в центре внимания СМИ совсем по другой причине. Во время осмотра нового здания штаб-квартиры альянса президент США Дональд Трамп оттолкнул Душко Марковича в сторону, чтобы занять место в первом ряду.