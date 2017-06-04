Мэй отказалась переносить парламентские выборы после нападений в Лондоне

Парламентские выборы состоятся в Великобритании 8 июня, как и было запланировано, заявила премьер-министр страны Терезы Мэй.

Также стало известно о том, что после произошедших в ночь на воскресенье в Лондоне нападений политические партии приостановили предвыборную агитацию, передает служба новостей "Радио 4".

Напомним, что число погибших в терактах возросло до 7 человек. 48 пострадавших были госпитализированы. В ночь на воскресенье, на Лондонском мосту фургон сбил нескольких пешеходов, некоторые из которых в результате погибли.

Почти сразу после этого неизвестные напали с ножами на прохожих в расположенном рядом районе "Боро Маркет".

Обе атаки были названы терактами. Подозреваемых в совершении нападений было трое и все они были убиты прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.

Пока никто не взял на себя ответственность за совершение теракта.