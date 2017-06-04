Михкельсон призвал страны ЕС сплотиться в борьбе с радикальным исламом ({{commentsTotal}})
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что европейским странам необходимо сплотиться в борьбе с радикальным исламом.
Об этом он сказал, комментируя для специального выпуска "Актуальной камеры" (ETV+) последние трагические события в Лондоне.
"Здесь очень важно работать совместно с другими странами Европы. И сегодня эта работа ведется лучше, чем несколько лет назад", - сказал Михкельсон.
"Но мы знаем, что опасность все еще велика. И именно из-за того, что на Ближнем востоке сохраняется нестабильность и идет война. То, что сегодня происходит в арабском или исламском мире создает почву для подпитки экстремистской идеологии", - добавил Марко Михкельсон.
Напомним, что число погибших в терактах в Лондоне возросло до 7 человек. 48 пострадавших были госпитализированы.
Редактор: Сергей Михайлов