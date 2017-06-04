После терактов в Лондоне EKRE требует ввести контроль на всех границах страны

В свете терактов, произошедших в субботу в Лондоне, Консервативная народная партия (EKRE) требует от властей Эстонии ввести контроль на всех границах страны.

Об этом сообщила пресс-служба партии, отметив, что EKRE требует от правительства, чтобы в ситуации постигшего Европу вторжения иммигрантов на всех границах Эстонии, в том числе, на внутренних границах Европейского союза, был восстановлен контроль. Тем более, что проверка документов на границе станет всего лишь маленькой уступкой в пользу безопасности жителей Эстонии.

В то же время, EKRE не согласна с и без того усилившимся контролем за обычными гражданами со стороны служб безопасности, поскольку это ведет к формированию тоталитарного общества.

"Последние две террористические атаки в Англии убеждают, что даже самые могущественные разведорганы не способны обеспечить безопасность граждан, в то же время, ограничиваются их гражданские свободы. Необходимо решительно принять меры по уничтожению сети массовой торговли людьми, связанная с которой коррупция охватывает и политическую верхушку Европы", - отмечается в заявлении EKRE.

Партия считает, что в предстоящий период председательства Эстонии в Совете ЕС правительство должно сосредоточиться на решении миграционного кризиса и на том, чтобы положить конец нелегальному пересечению границ, а также начать высылку прибывших в Европу иммигрантов.

В то же время, следует отказаться от ошибочного преставления о том, что наличие гражданства определяет степень лояльности людей.

"Очевидно, что очень многие из новых граждан на самом деле по-прежнему лояльны стране происхождения — своего или своих родителей, а также идеологии ислама, набирающей силу. Европейские государства должны начать отбирать легкомысленно предоставленное гражданство людям, на деле оказавшимся нелояльными и высылать на их родину, или на родину их предков", - отмечает в своем заявлении EKRE.

"После произошедших в субботу в Лондоне террористических атак правительства и общественность европейских стран должны наконец отказаться от блаженной мантры, что мы не дадим себя запугать, что мы отказываемся менять себя, в противном случае правительства лишатся легитимности и начнется самосуд", - предупреждают консерваторы.

По оценке EKRE, европейские страны должны признать, что на фоне внедрения извращенной мультикультурностью идеологии в Европу импортировали миллионы представителей чуждой культуры, которые теперь жестоко терроризируют коренное население Европы.

В то же время, пропитавшая все вокруг политкорректность не позволяет говорить ни о наличии проблемы, ни о путях ее решения, приводя к политическому параличу.

Для того, чтобы прекратить бойню в Европе и сохранить свободный и безопасный общественный строй, необходимо отвергнуть идеологию мультикультурности и каноны политкорректности.

Лидеры EKRE убеждены, что лозунг "Мы не позволим изменить себя!" гарантирует исламизацию Европы в ускоряющемся темпе и рост числа человеческих потерь среди коренного населения.