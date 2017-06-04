ФОТО и ВИДЕО: В воскресенье в Манчестере состоялся благотворительный концерт Арианы Гранде

4 июня на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере прошел благотворительный концерт американской певицы Арианы Гранде в помощь пострадавшим от теракта в этом городе в ночь на 23 мая.

Кроме Арианы Гранде в мероприятии приняли участие такие артисты, как Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус и группы Coldplay и Take That.

Вырученные средства пойдут в помощь жертвам атаки в ночь на 23 мая. Тогда в результате теракта, произошедшего во время завершения концерта Арианы Гранде, погибли 22, а пострадали свыше 70 человек.

Запись благотворительного концерта: