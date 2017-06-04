По делу о терактах в Лондоне задержаны 12 подозреваемых

Полиция задержала 12 человек, подозреваемых в причастности к терактам в Лондоне.

Они были обнаружены в восточной части города в квартире, которая принадлежала одному из террористов, передает Lenta.ru.

По последним данным, погибло семь человек, 48 получили ранения. Трое мужчин, совершивших нападение на лондонцев, застрелены сотрудниками правоохранительных органов.

Вечером 3 апреля террористы на белом фургоне наехали на толпу людей возле Лондонского моста, а затем добрались до рынка Боро, где вышли из машины и бросились с ножами на пешеходов.