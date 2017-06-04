Обыгравшая Контавейт Мугуруса завершила выступления на Roland Garros ({{commentsTotal}})
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не прошла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Таким образом ей не суждено защитить свой титул, завоеванный на кортах Парижа в прошлом году.
В воскресенье, 4 июня, в матче 1/8 финала посеянная на турнире под четвертым номером Мугуруса уступила француженке Кристине Младенович, получившей 13-й номер посева.
Матч продолжался 1 час 59 минут, завершившись победой Младенович в трех сетах - 6:1, 3:6, 6:3.
Не сумев защитить рейтинговые очки, Гарбинье Мугуруса покинет первую десятку мирового рейтинга.
Во втором круге Roland Garros Мугуруса одержала волевую победу над эстонской Анетт Контавейт - 6:7, 6:4, 6:2.
Редактор: Сергей Михайлов