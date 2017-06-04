В понедельник в Эстонии будет до 17 градусов тепла ({{commentsTotal}})
В предстоящий понедельник, 4 июня, воздух в Эстонии прогреется до 17 градусов.
Предстоящей ночью облачность увеличится, и начиная с юго-запада, пойдут дожди. Местами возможен туман. Ветер восточный 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 5..11°C.
В первой половине дня будет облачно и дождливо. После полудня, начиная с юго-востока, облачность рассеется и дожди прекратятся. Восточный ветер постепенно сменится юго-западным 3-9, к вечеру на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12..17°C.
Источник: "АК" (ETV+)