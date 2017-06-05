Копьеметатель Магнус Кирт выполнил норматив для участия в ЧМ

Эстонский копьеметатель Магнус Кирт выполнил квалификационный норматив, необходимый для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который в августе пройдет в Лондоне.

Как передают "Новости спорта" на волне "Радио 4", на прошедшем в Тарту в 53-й раз "Мемориале Густава Суле" Кирт победил в метании копья с результатом 83 метра 53 сантиметра. Норматив для участия в чемпионате мира при этом составлял 83 метра.

Второе место в соревнованиях копьеметателей досталось белорусу Павлу Мелешко, третьим стал Танель Лаанмяэ. Они оба не сумели преодолеть 80-метровую отметку.

Кирту же во время соревнований удалось выполнить норматив чемпионата мира дважды.