Ответственность за теракт в Лондоне взяла на себя группировка "Исламское государство"

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на людей в Лондоне, жертвами которого стали семь человек.

Такое сообщение джихадисты распространили через связанное с ними информационное агентство Амак, передает в понедельник, 5 июня, Би-би-си.

Ранее британская полиция заявила, что установила личности нападавших, однако пока не стала разглашать их имена.

"Исламское государство" часто берет на себя террористические акты в Европе, даже если очевидной связи между злоумышлениками и ИГ не прослеживается.

Полиция и власти Британии никак не прокомментировали это заявление.

Вечером в субботу в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, наехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по мосту и остановился недалеко от расположенного рядом с мостом рынка Боро-маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих.

Полиция сообщила, что нападавших было трое, все они были убиты прибывшими на место происшествия полицейскими.

Восемь вооруженных полицейских, по словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марка Роули, сделали 50 выстрелов по нападавшим, на которых были надеты муляжи поясов смертников.

Также получил огнестрельное ранение один из прохожих, его доставили в больницу.

Всего с момента звонка в полицию о нападении до нейтрализации всех трех террористов прошло около восьми минут.