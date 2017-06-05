Один из лидеров футбольной сборной Бельгии пропустит матч в Таллинне

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар (26) из-за травмы выбыл на срок до трех месяцев.

Об этом сообщают британские СМИ, отмечая, что футболист лондонского "Челси" получил повреждение лодыжки во время воскресной тренировки сборной Бельгии. Информацию о травме Эдена Азара подтвердила и федерация футбола Бельгии.

Азар пропустит товарищескую игру бельгийцев против Чехии, которая пройдет вечером в понедельник, 5 июня, и не полетит в Таллинн на отборочный матч чемпионата мира против сборной Эстонии. Этот поединок состоится в пятницу, 9 июня.

По данным британских СМИ, этим летом интерес к Азару проявляет мадридский "Реал".