Теракты в Лондоне не изменили уровень опасности в Эстонии

В Эстонии после терактов в Лондоне уровень опасности не был поднят и жителям страны нечего боятся, заявил вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам внутренней безопасности Эркки Коорт.

Как передает в понедельник, 5 июня, служба новостей "Радио 4", об этом он сказал в интервью корреспонденту газеты Postimees.

Бдительность терять нельзя, однако причин для паники нет, сказал Коорт.

Комментируя произошедшее в Лондоне, он подчеркнул, что это были не общеевропейские скоординированные атаки, а террористические акты совершенные в одной из стран.

По словам Коорта, серия террористических актов в Великобритании могла произойти из-за того, что террористы черпают идеи из других похожих атак. Вице-канцлер считает, что на данный момент это специфическая проблема для самой Великобритании.