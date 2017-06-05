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В Альпах три человака сорвались со спасательного вертолета ({{commentsTotal}})

Альпы. Иллюстративное фото.
Альпы. Иллюстративное фото. Автор: Фото: fotopedia.com
За рубежом
За рубежом

В воскресенье в австрийских Альпах спасатель и альпинистка погибли после того, как поднимавший их на борт веротолета канат по неизвестной причине оборвался.

Два альпиниста - женщина и мужчина - вызвали спасателей в районе города Трофайах.

После установления местоположение альпинистов 28-летний спасатель спустился на веревке, чтобы поднять их на вертолет. Он закрепил обоих на канат и начал поднимать наверх, однако канат по неизвестной причине оборвался, и все трое упали в ущелье, передает русская служба Би-би-си.

Женщина и спасатель погибли, мужчина-альпинист получил серьезные травмы.

Редактор: Дина Малова

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