В Альпах три человака сорвались со спасательного вертолета

В воскресенье в австрийских Альпах спасатель и альпинистка погибли после того, как поднимавший их на борт веротолета канат по неизвестной причине оборвался.

Два альпиниста - женщина и мужчина - вызвали спасателей в районе города Трофайах.

После установления местоположение альпинистов 28-летний спасатель спустился на веревке, чтобы поднять их на вертолет. Он закрепил обоих на канат и начал поднимать наверх, однако канат по неизвестной причине оборвался, и все трое упали в ущелье, передает русская служба Би-би-си.

Женщина и спасатель погибли, мужчина-альпинист получил серьезные травмы.