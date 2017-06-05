Опрос: среди врагов россиян Эстония находится на шестом месте ({{commentsTotal}})
Главными врагами России жители этой страны назвали США (69%), Украину (50%), а также Германию (24%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного "Левада-Центром", передает в понедельник, 5 июня, "Интерфакс".
Враждебно настроенными по отношению к России странами респонденты также считают Латвию и Литву - по 24%, 21% - Польшу, 16% - Эстонию, 15% - Великобританию, 9% - Грузию, 8% - Францию.
Наиболее близкими друзьями России респонденты считают Белоруссию (46%) и Китай (39%). Также опрошенные заявили о дружеских отношениях России с Казахстаном (34%) и Сирией - ее назвали союзником России 15% респондентов.
Опрос был проведен с 19-22 мая. В нем приняли участие 1600 человек из 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
Редактор: Сергей Михайлов