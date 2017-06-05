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5 и 6 июня Эстония временно восстановит пограничный контроль на границе с Латвией ({{commentsTotal}})

Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

На этой неделе Департамент полиции и погранохраны в пробном режиме введет временный контроль документов на внутренней границе ЕС между Эстонией и Латвией, чтобы протестировать возможности работы своих служб, а также сотрудничество со своими южными коллегами.

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что начинающиеся во вторник учения сосредоточатся на вопросах логистики и планирования ресурсов.

По словам руководителя пограничного бюро Хелен Нейдер-Веэрме, во вторник и среду на сухопутной границе Эстонии и Латвии будут временно открыты четыре контрольно-пропускных пункта — в городе Валга, а также в Мыйзакюла, Вастсе-Рооза, Мурати и Икла.

Кроме того, в приграничные районы будут направлены дополнительные патрули, которые будут вести выборочную проверку транспортных средств и документов, а также собирать информацию, касающуюся передвижения людей.

5 и 6 июня всем пересекающим границу Эстонии и Латвии необходимо быть готовыми к возможным проверкам документов и транспортных средств, отметила Нейдер-Веэрме. Она призвала с пониманием отнестись также к тому, что пересечение границы в эти дни может потребовать немного больше времени, чем обычно. Ни одна из пересекающих границу дорог в ходе учений перекрыта не будет, подчеркнула представитель департамента.

"Тем, кто 5 и 6 июня собирается пересечь границу Эстонии и Латвии, необходимо иметь при себе действующие проездные документы. Водители транспортных средств также должны иметь при себе соответствующие документы на машину", - добавила Нейдер-Веэрме.

После присоединения Эстонии к единому Шенгенскому визовому пространству в 2007 году Эстония временно восстанавливала пограничный контроль дважды. В первый раз — в 2010 году на время встречи министров иностранных дел стран НАТО, второй раз — в 2014 году, на время визита президента США Барака Обамы в Таллинн.

Редактор: Дина Малова

Источник: BNS

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