В Кохтла-Ярве открывается выставка художника из Новгорода

Выставка отражает главную тему в творчестве Семёна Пустовойтова – Новгород, а точнее - его средневековые храмы. Экспозиция будет работать в Кохтла-Ярве до 27 июня, передает Департамент культуры и туризма Новгородской области.

Семён Пустовойтов – российский художник-аквалерист, крупнейшая фигура в искусстве Новгорода второй половины XX столетия. Любой этап творчества Пустовойтова представляет интерес, но по-настоящему новгородского живописца прославили его знаменитые акварели, которые он начал писать в 1970-е годы, когда главной темой его творчества стал древний Новгород, его памятники архитектуры.

Напомним, это уже третья выставка, организованная Новгородским музеем-заповедником в рамках партнерских связей с эстонским городом-побратимом. В феврале 2016 года в Кохтла-Ярве с успехом экспонировались высококачественные копии уникальных древнерусских икон из собрания Новгородского музея-заповедника, а в ноябре того же года народный художник России Борис Непомнящий представил персональную выставку графики.