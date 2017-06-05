Летом передвижная школа научит морским премудростям в восьми уездах Эстонии ({{commentsTotal}})
C июня по август в рамках празднования столетия Эстонской Республики в восьми уездах по всей стране заработает передвижная морская pop-up школа "Друг моря" (Meresõber), на занятиях в этой школе дети и взрослые смогут попробовать себя в разных видах спорта на воде.
Как вести себя на воде, что стоит делать, а чего делать нельзя. Какие существуют средства передвижения на воде и приспособления для свободного времяпрепровождения - всему этому научат в морской школе "Meresõber" в рамках празднования столетия ЭР.
Этим летом школа посетит восемь уездов и даже такие, в которых нет выхода к морю, но есть водохранилища или озера.
Расписание работы рop-up школы:
5–11 июня Пирита
12–18 июня Тилгу
26 июня – 09 июля Кярдла
10–16 июня Какумяэ, Таллинн
17–30 июля Эйсма
31 июля–06 августа Ряпина
07–20 августа Выру
21–31 августа Вильянди
Пятидневные курсы для молодежи
На этих курсах можно будет получить обзор и базовые знания о том, как ходят под парусом, на каяках, на доске SUP и серфинге под парусом.
Курс рассчитан на детей от 8 до 16 лет, стоимость участия - 15 евро. В зависимости от места будет образовано от двух до четырех групп по 18 человек.
В Вильянди эти курсы в порядке исключения продлятся 4 дня.
Предварительная регистрация началась на официальной странице Союза яхтклубов Эстонии.
Курс "Впервые на воду"
Этот курс будет проходить по вечерам с 16.00 до 19.00 и по выходным с 10.00 до 19.00. Он рассчитан на всех желающих попробовать разные виды водного спорта.
Быстрый курс занимает 1 час и проходит без записи в порядке живой очереди. Стоимость участия 5 евро.
Инструкторы школы - известные в Эстонии профессионалы своего дела. Например, старший инструктор Элизе Умб входит в сборную страны по яхтенному спорту и входит в число лучших в мире в классе 470 среди женщин.
Передвижная школа "Meresõber" была основана в 2016 году по инициативе Министерства культуры, когда в Эстонии отмечался Год морской культуры. В этом году школа продолжила свою деятельность и поддерживается оргкомитетом EV100. Проводит проект Союз яхтклубов Эстонии.
Редактор: Дина Малова