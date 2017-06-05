После завершения матча Эстония-Бельгия Elron отправит дополнительную электричку в Кейла

Государственная железнодорожная компания Elron для удобства проживающих за пределами столицы футбольных болельщиков поздно вечером в пятницу, 9 июня, выпустит дополнительную электричку по маршруту Таллинн-Кейла.

По сообщению предприятия, специальный поезд Таллинн-Кейла отправится с Балтийского вокзала в 23:50, а на станции "Лиллекюла", у которой расположен стадион "А. Ле Кок Арена", остановится в 23:53.

Отборочный матч ЧМ-2018 Эстония-Бельгия завершится примерно в 23:30, поэтому иногородние болельщики могут успеть на дополнительную электричку до Кейла.

"Если пилотный проект специального поезда окажется успешным, то в будущем мы могли бы попробовать его и на других направлениях", - сказал менеджер по продажам Elron Ронние Конги.