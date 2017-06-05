rus.err.ee

После завершения матча Эстония-Бельгия Elron отправит дополнительную электричку в Кейла ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото. Поезда Elron.
Иллюстративное фото. Поезда Elron. Автор: Рене Сууркаэв, ERR
Разное
Разное

Государственная железнодорожная компания Elron для удобства проживающих за пределами столицы футбольных болельщиков поздно вечером в пятницу, 9 июня, выпустит дополнительную электричку по маршруту Таллинн-Кейла.

По сообщению предприятия, специальный поезд Таллинн-Кейла отправится с Балтийского вокзала в 23:50, а на станции "Лиллекюла", у которой расположен стадион "А. Ле Кок Арена", остановится в 23:53.

Отборочный матч ЧМ-2018 Эстония-Бельгия завершится примерно в 23:30, поэтому иногородние болельщики могут успеть на дополнительную электричку до Кейла.

"Если пилотный проект специального поезда окажется успешным, то в будущем мы могли бы попробовать его и на других направлениях", - сказал менеджер по продажам Elron Ронние Конги.

Редактор: Сергей Михайлов

elronэстония-бельгияа. ле кок арена


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

6 и 7 июня Эстония временно восстановит пограничный контроль на границе с Латвией
Вируский уездный суд в Нарве.Вируский уездный суд в Нарве.
Нарвитянка не пустила своего мужчину в казино ударом ножа в область сердца
Даля Грибаускайте наносит визит в Эстонию.Даля Грибаускайте наносит визит в Эстонию.
В Эстонию прибывает президент Литвы Даля Грибаускайте
С 4 апреля банкноты достоинством 50 евро с новыми защитными элементами и дизайном являются законным платежным средством.С 4 апреля банкноты достоинством 50 евро с новыми защитными элементами и дизайном являются законным платежным средством.
В Таллинне стремительно растет число случаев использования фальшивых купюр
Флаги Эстонии и России.Флаги Эстонии и России.
Опрос: среди врагов россиян Эстония находится на шестом месте
Альпы. Иллюстративное фото.Альпы. Иллюстративное фото.
В Альпах три человека сорвались со спасательного вертолета

В воскресенье в австрийских Альпах спасатель и альпинистка погибли после того, как поднимавший их на борт веротолета канат по неизвестной причине оборвался.

Совместные военные учения НАТО Saber Strike.Совместные военные учения НАТО Saber Strike.
В понедельник в Эстонии начинаются крупные учения НАТО Saber Strike
Уровень террористической угрозы в Британии остается на уровне "серьезного".Уровень террористической угрозы в Британии остается на уровне "серьезного".
Ответственность за теракт в Лондоне взяла на себя группировка "Исламское государство"
Теракты в Лондоне: погибли семь человек, более 40 пострадали, нападавшие убиты
Обновлено: 12:22 
ЭСТОНИЯ
Теракт в Лондоне.Теракт в Лондоне.
Теракты в Лондоне не изменили уровень опасности в Эстонии

В Эстонии после терактов в Лондоне уровень опасности не был поднят и жителям страны нечего бояться, заявил вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам внутренней безопасности Эркки Коорт.

Граница между Эстонией и Латвией в городе Валга.Граница между Эстонией и Латвией в городе Валга.
После терактов в Лондоне EKRE требует ввести контроль на всех границах страны
Полиция и скорая помощь. Иллюстративный снимок.Полиция и скорая помощь. Иллюстративный снимок.
В Ляэне-Вирумаа пьяный водитель сбил трех велосипедистов и скрылся с места ДТП
Ежегодно в Эстонии рождается около 15 детей с врожденной косолапостью стопы.Ежегодно в Эстонии рождается около 15 детей с врожденной косолапостью стопы.
"АК": в Эстонии впервые отметили день людей с врожденной косолапостью стопы
Марью Лауристин.Марью Лауристин.
Из эстонских евродепутатов Марью Лауристин больше всего тратит на аренду бюро
Все вырученные на ярмарке средства пойдут на поддержку детей.Все вырученные на ярмарке средства пойдут на поддержку детей.
В Ласнамяэ состоялась благотворительная ярмарка в поддержку детей с особыми потребностями
Телеведущая NBC News модерирует панельную дискуссию на ПМЭФ-2017.Телеведущая NBC News модерирует панельную дискуссию на ПМЭФ-2017.
США лидировали по числу участников на Петербургском экономическом форуме
ИДА-ВИРУМАА
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В июне изменится расписание поезда Петербург-Ивангород
Одна из работ художника Семёна Пустовойтова.Одна из работ художника Семёна Пустовойтова.
В Кохтла-Ярве открывается выставка художника из Новгорода
Соревнования силачей в Нарве вновь выиграл Тармо Митт
ФОТО: в Нарве в рамках празднования Дней города прошел забег невест
ФОТО и ВИДЕО: в Нарве прошли гонки на "мыльницах"
Обновлено: 03.06
Мнение / Интервью
"Политрулет" (29 мая - 4 июня)."Политрулет" (29 мая - 4 июня).
"Политрулет": жареные утки, панки, уставший евродепутат и еще один президент Кальюлайд

Дворник идет в Рийгикогу, свободники жарят уток, Эргма и Лауристин удивляют, команда Ратаса громит всех подряд в баскетбол, и теперь у нас два президента по фамилии Кальюлайд - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Саули Нийнистё.Саули Нийнистё.
Нийнистё: Россия не будет нападать на Эстонию
Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.
Экономисты: прежде, чем влезать в долги, государство должно показать эффективность инвестиций
Марко Михкельсон.Марко Михкельсон.
Михкельсон призвал страны ЕС сплотиться в борьбе с радикальным исламом
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Американская певица Ариана Гранде даст еще один концерт в Манчестере.Американская певица Ариана Гранде даст еще один концерт в Манчестере.
ФОТО и ВИДЕО: В воскресенье в Манчестере состоялся благотворительный концерт Арианы Гранде
Обновлено: 09:11 
К дверям таллиннской горуправы привезли мешки с мусором, МуПо вызвала саперов
Обновлено: 20:30 
Кристен Михал - кандидат реформистов в мэры Таллинна.Кристен Михал - кандидат реформистов в мэры Таллинна.
Посольство РФ в Эстонии пригласило реформиста Михала на прием по случаю Дня России
ЗА РУБЕЖОМ
Теракт в Лондоне.Теракт в Лондоне.
По делу о терактах в Лондоне задержаны 12 подозреваемых
Обновлено: 04.06
Теракт в Лондоне.Теракт в Лондоне.
Жительница Лондона в интервью "АК": собираемся теперь обходить центр города стороной
Парламентские выборы в Британии должны пройти по графику, заявила Мэй.
Мэй отказалась переносить парламентские выборы после нападений в Лондоне
Теракт в Лондоне.
МВД Великобритании: теракты в Лондоне связаны с исламизмом
Флаг Черногории.
В понедельник Черногория станет новым членом НАТО
Болельщики получили травмы различной степени тяжести.
Около тысячи болельщиков "Ювентуса" пострадали в давке в Турине
ЭКОНОМИКА
Треть акций Таллиннского порта продадут.Треть акций Таллиннского порта продадут.
Таллиннский порт начал подготовку к IPO
Юри Мыйз.Юри Мыйз.
Юри Мыйз: в Эстонии наблюдается экономический бум
03.06
Паромы TS Laevad перевезли в мае почти 190 000 пассажиров
02.06
В Ида-Вирумаа прошла Морская ассамблея
02.06
Оппозиция: очередные изменения в налоговом пакете могут привести к санкциям со стороны Брюсселя
02.06
Продажи новых автомобилей в Эстонии в мае выросли на 17%
02.06
Эстонские банки не успели сообщить мелким фирмам о снижении комиссионных за платежи карточками
СПОРТ
Кубок Конфедераций-2017.Кубок Конфедераций-2017.
Портал RUS.ERR.EE покажет матчи Кубка конфедераций по футболу
Азар выбыл на два-три месяца из-за травмы.Азар выбыл на два-три месяца из-за травмы.
Один из лидеров футбольной сборной Бельгии пропустит матч в Таллинне
Магнус Кирт дважды преодолел 83-метровую отметку.
Копьеметатель Магнус Кирт выполнил норматив для участия в ЧМ
Константин Васильев был одним из лидеров команды.
Команда Васильева стала серебряным призером чемпионата Польши
Несмотря на 16 двойных ошибок Младенович обыграла Мугурусу и вышла в 1/4 финала Несмотря на 16 двойных ошибок Младенович обыграла Мугурусу и вышла в 1/4 финала
Обыгравшая Контавейт Мугуруса завершила выступления на Roland Garros
"Реал" разгромил "Ювентус" и выиграл Лигу чемпионов УЕФА
Автор первого гола сборной Эстонии по футболу Александр Пуштов.Автор первого гола сборной Эстонии по футболу Александр Пуштов.
25 лет назад сборная по футболу независимой Эстонии сыграла свой первый матч
КУЛЬТУРА
Эвакуация гостей фестиваля Rock am Ring.Эвакуация гостей фестиваля Rock am Ring.
В Германии разрешили продолжить рок-фестиваль, эвакуированный из-за угрозы теракта
Обновлено: 03.06
Мюзикл в Нарве, подготовленный с помощью The Young Americans.Мюзикл в Нарве, подготовленный с помощью The Young Americans.
В четверг в Нарве состоялась премьера молодежного мюзикла при поддержке студентов из США
Обновлено: 02.06
Национальная опера Национальная опера
В Рийгикогу создали группу в поддержку Национальной оперы "Эстония"
Сказки, снимок иллюстративный.Сказки, снимок иллюстративный.
В Санкт-Петербурге издадут книгу "Старинные эстонские сказки"
РАЗНОЕ
Иллюстративное фото. Поезда Elron.Иллюстративное фото. Поезда Elron.
После завершения матча Эстония-Бельгия Elron отправит дополнительную электричку в Кейла
Таллиннский вытрезвитель.Таллиннский вытрезвитель.
В столичный вытрезвитель в мае попали свыше 400 человек
Здание парламента Эстонской Республики.Здание парламента Эстонской Республики.
В Рийгикогу обсудят узаконивание суррогатного материнства
День флага в Эстонии отмечают 4 июня.День флага в Эстонии отмечают 4 июня.
В День флага башню Длинный Герман посетили около 700 человек
Владельцы домашних животных в Таллинне требуют больше прав для своих питомцев
LIVE НА RUS.ERR.EE
Радио 4

Эстония в тарелке

О кулинарных особенностях регионов Эстонии

Смотрите на ETV+
Последние новости
12:10
В июне изменится расписание поезда Петербург-Ивангород
11:58
После завершения матча Эстония-Бельгия Elron отправит дополнительную электричку в Кейла
11:42
Школы по интересам получили 165 000 евро на различные проекты
11:41
Объем производства в промышленном секторе в Эстонии замедлился
11:38
Опубликован летний календарь детских лагерей и мероприятий
11:37
Велопатруль "скорой помощи" приступил к работе на улицах Таллинна
11:34
Таллиннский порт начал подготовку к IPO
11:11
Нарвитянка не пустила своего мужчину в казино ударом ножа в область сердца
10:55
В столичный вытрезвитель в мае попали свыше 400 человек
10:35
Летом передвижная школа научит морским премудростям в восьми уездах Эстонии
10:26
В Кохтла-Ярве открывается выставка художника из Новгорода
10:15
6 и 7 июня Эстония временно восстановит пограничный контроль на границе с Латвией
09:42
Опрос: среди врагов россиян Эстония находится на шестом месте
09:34
В Альпах три человека сорвались со спасательного вертолета
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
04.06
ФОТО: в Нарве в рамках празднования Дней города прошел забег невест
04.06
Соревнования силачей в Нарве вновь выиграл Тармо Митт
04.06
Теракты в Лондоне: погибли семь человек, более 40 пострадали, нападавшие убиты Обновлено
09:11
ФОТО и ВИДЕО: В воскресенье в Манчестере состоялся благотворительный концерт Арианы Гранде Обновлено
04.06
Спецвыпуск "АК" 04.06.2017 Обновлено
04.06
"Политрулет": жареные утки, панки, уставший евродепутат и еще один президент Кальюлайд
04.06
Актуальная камера 04.06.2017 (20:00)
08:55
В Таллинне стремительно растет число случаев использования фальшивых купюр
04.06
В понедельник в Эстонии начинаются крупные учения НАТО Saber Strike
04.06
В Ляэне-Вирумаа пьяный водитель сбил трех велосипедистов и скрылся с места ДТП
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 04.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
11:42
Школы по интересам получили 165 000 евро на различные проекты
11:41
Объем производства в промышленном секторе в Эстонии замедлился
11:38
Опубликован летний календарь детских лагерей и мероприятий
11:37
Велопатруль "скорой помощи" приступил к работе на улицах Таллинна
04.06
Нил Ушаков сохранит за собой пост мэра Риги
04.06
В воскресенье в Эстонии отмечают День флага - национальному триколору исполнилось 133 года Обновлено
04.06
Услуга реабилитации будет оказываться большему числу детей
04.06
В июне начинают работу языковые лагеря
ПОГОДА
Весна.
В понедельник в Эстонии будет до 17 градусов тепла
Эстония
Ежегодно в Эстонии рождается около 15 детей с врожденной косолапостью стопы.
"АК": в Эстонии впервые отметили день людей с врожденной косолапостью стопы
Марью Лауристин.
Из эстонских евродепутатов Марью Лауристин больше всего тратит на аренду бюро
Эстонские дни авиации.
На Эстонских днях авиации покажут класс шведские и латвийские пилоты
Русские школы.
Кылварт: еще есть шанс, что ходатайства русских школ будут рассмотрены до начала учебного года
Мишель Барнье (в центре).
Мишель Барнье: Эстонии предстоит сыграть ключевую роль на переговорах о брексите
Обновлено: 02.06
Пожар в ангаре.
Спасатели потушили пожар в ангаре с химикатами в волости Раэ
Обновлено: 02.06
За рубежом
Теракт в Лондоне.
По делу о терактах в Лондоне задержаны 12 подозреваемых
Обновлено: 04.06
Теракт в Лондоне.
Жительница Лондона в интервью "АК": собираемся теперь обходить центр города стороной
Марко Михкельсон.
Михкельсон призвал страны ЕС сплотиться в борьбе с радикальным исламом
Дональд Трамп, Йенс Столтенберг и Ангела Меркель
Президент США встречается в Брюсселе с лидерами НАТО и ЕС
Обновлено: 25.05
Иллюстративная фотография.
ERR из Манчестера: подростки в шоке разбегались по району, жители предлагали им ночлег
Эркки Баховски
Баховски: меньше всего терактов происходит, когда общество и политики находятся в гармонии