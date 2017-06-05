По делу о терактах в Лондоне произвели новые аресты

Британская полиция провела в понедельник на рассвете серию рейдов и задержала несколько человек по подозрению в причастности к нападению в центре Лондона, жертвами которого стали семь человек.

Подозреваемые были задержаны в районах Ньюэм и Баркинг в Лондоне. По сообщению следствия, у задержанных изъято большое количество материалов, имеющих отношение к совершенному теракту, передает Би-би-си.

В полиции также заявили, что идентифицировали личности трех человек, совершивших нападение - их имена будут преданы огласке "как только это станет возможным".

Глава Скотленд-ярда Крессида Дик заявила, что три террористических нападения, совершенные исламистами в Британии за последние три месяца, по большому счету имеют местные корни, а не организованы из-за рубежа. Она отметила, что у ряда атак, несомненно, есть "зарубежные" корни, однако большинство угроз имеет местное происхождение.

Со слов главы столичной полиции, расследование нападения в Лондоне, совершенного в ночь на воскресенье, продвигается очень быстро.