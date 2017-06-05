Арабские страны разорвали дипотношения с Катаром

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношениях с Катаром, обвинив это государство в поддержке терроризма и в помощи таким группировкам, как Аль-Каида, ИГИЛ и "Братья-мусульмане".

Катар был исключен и из военной коалиции, которая проводит операции в Йемене. Ею командует аравийское королевство. Сам Йемен, как сообщает телеканал "Аль-Арабия", также разорвал дипломатические связи с Катаром.

Этот демарш, который многие наблюдатели уже назвали "внешнеполитическим землетрясением в регионе", произошел спустя две недели после визита Дональда Трампа в Эр-Рияд. Тогда американский президент потребовал от своих собеседников решительных действий в отношении религиозных экстремистов, передает euronews.

Как говорится в сообщении официального информационного агентства Саудовской Аравии, Эр-Рияд прерывает отношения с Катаром и закрывает свои границы, чтобы "защитить себя от терроризма и экстремизма". Прерваны не только дипломатические и консульские отношения, но и воздушное и морское сообщение с этой соседней страной.

"Саудовская Аравия пошла на эти меры ввиду серьезной опасности, которую представляет политика властей Катара на протяжении последних лет. Катар стал местом, где принимают террористические группы, такие, как "Братья-мусульмане" или ИГИЛ, чтобы дестабилизировать ситуацию в соседних государствах и в регионе в целом", - говорится в сообщении Саудовской Аравии.

Заявление сделали и власти Египта. Официальный Каир подчеркнул, что на разрыв пошел потому, что имеются доказательства "поддержки терроризма Катаром и недружественного поведения в отношении Египта". Как и Саудовская Аравия, Египет закрыл воздушное и морское сообщение с Катаром.

Схожий шаг был предпринят и властями Бахрейна.

Со своей стороны МИД Катара прокомментировал это решение, назвав его "несправедливым и не имеющем под собой не малейших оснований", сообщает со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны находящийся в Дохе телеканал "Аль-Джазира".