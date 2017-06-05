Даля Грибаускайте в Таллинне: электронные выборы не гарантируют анонимности и безопасности

Литва не планирует переходить на электронное голосование по причине того, что это не безопасно, заявила президент страны Даля Грибаускайте.

Как передает портал новостей вещания ERR.ee, эту мысль она еще раз повторила на совместной с главой Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции в Таллинне, которая состоялась 5 июня.

По словам Грибаускайте, Конституция Литвы содержит в себе требования по анонимности и безопасности, выполнение которых при электронном голосовании нельзя гарантировать на 100%.

Она добавила, что в Литве ждут появления технологий, которые могли бы дать полную уверенность в проведении электронных выборов.

В то же время президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что система электронного голосования в нашей стране является полностью безопасной.