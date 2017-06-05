Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет в Таллинне свои лучшие постановки

В первых числах июня на сцене театра "Эстония" с гастролями выступит театр "Санктъ-Петербургъ Опера" — артисты покажут лучшие спектакли своего разнообразного репертуара. Художественный руководитель театра и российский режиссер Юрий Александров отметил, что театр для него — это в первую очередь гражданская площадка, откуда он может разговаривать с публикой, а к эстонскому зрителю он относится с особым трепетом.

В понедельник, 5 июня, гости из Петербурга покажут оперу Жоржа Бизе "Искатели жемчуга", а во вторник - оперу Джузеппе Верди "Риголетто".

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" был создан режиссером Юрием Александровым 30 лет назад. По его словам, режиссеру было мало одного спектакля в год, поэтому ему захотелось создать что-то свое.

"К тому времени я уже 15 лет отработал в Мариинском театре и поставил более двух десятков спектаклей. И несмотря на огромные масштабы театра, мне стало немного тесновато. Мне захотелось чего-то своего. И поскольку я человек настырный, то все получилось", - рассказал Александров в интервью для "Радио 4" Александру Лукьянову.

По словам худрука театра, за 30 лет театр пережил разные сложные времена, а первые 10 лет ему приходилось держать театр на своих финансовых плечах.

"Это неминуемо, потому что для начала нужно доказать, что ты можешь. Теперь же это очень сильный и могучий коллектив", - с гордостью отметил режиссер.

Александров утверждает, что для него театр — это в первую очередь гражданская площадка, с которой он может разговаривать с публикой. Режиссер подчеркнул, что не реализует через руководство театром свои личные амбиции.

"Прежде всего это школа. Мне важно обучить артистов, научить правильному существованию в ансамбле. Театр звезд мы знаем — сегодня звезда есть, а завтра ее нет. А вот ансамбль — это самое сложное", - отметил он.

Выступлениями в Таллинне артисты открывают большой цикл юбилейных гастролей. Режиссер отметил, что к гастролям в Эстонии и к дружбе с балтийскими странами в целом он относится с особым трепетом.

"Я очень жду контакта со зрителями, потому что знаю, здесь замечательная публика — она воспитана и многое понимает", - поделился Александров.