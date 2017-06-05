В Таллинне с 6 июня закроется для движения улица Вабаыхумуузеуми ({{commentsTotal}})
Во вторник, 6 июня, начинается ремонт Вабаыхумуузеуми теэ на участке между улицей Мыйза и шоссе Палдиски. Улица для движения транспорта будет закрыта до сентября.
В ходе ремонта будут приведены в порядок проезжая часть, велосипедная дорожка, будут созданы стоянка на 48 автомобилей и ливневая канализация, ликвидированы опасные деревья, которые заменят молодыми насаждениями, сообщает Раэпресс.
Участников движения просят строго руководствоваться временными знаками организации дорожного движения.
Проезд будет обеспечен только местным жителям.
Редактор: Артур Тооман