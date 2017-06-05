Таллинн примет юниорский ЧМ-2020 по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев одобрил заявку Эстонии на проведение в 2020 году в Таллинне юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.

Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил Союз конькобежцев Эстонии, отметив, что соревнования пройдут в столичном ледовом холле "Тондираба" со 2 по 8 марта 2020 года.

О том, что Эстония подала заявку на проведение в 2020 году чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров портал rus.err.ee написал еще в первой половине апреля.

А 23 апреля стало известно, что заявка Эстонии на проведение этого турнира оказалась единственной.

Ранее в Таллинне уже проходил юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, было это в 2015 году.