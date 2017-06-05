Перекресток на Старо-Нарвском шоссе расширят и оснастят светофором ({{commentsTotal}})
Таллинн, Виймси, Йыэляхтме и Маарду договорились совместно привести в порядок пересечение Старо-Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ.
По словам вице-мэр Таллинна Калле Кландорфа, в этом месте сходятся важные для всех окрестных самоуправлений транспортные артерии, поэтому в повышении пропускной способности развязки они все жизненно заинтересованы.
"Мы подробно обсуждали вместе предстоящее обновление и решили остановиться на варианте регулируемого светофорами перекрестка с расширением проезжей части ведущих к нему дорог и улиц. Обойдется это, по прогнозам, в 300 000 евро, из которых Таллинн берет на себя половину, а остальные участники финансируют работы в равных долях", - добавил Кландорф, сообщает Раэпресс.
Редактор: Артур Тооман