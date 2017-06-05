В понедельник заложили краеугольный камень нового здания Эстонской художественной академии

Сегодня на углу улицы Коцебу и Пыхьяского бульвара в Таллинне был заложен краеугольный камень нового здания Эстонской художественной академии. Сейчас строительные работы ведутся в здании бывшей текстильной фабрики. Академия переедет в свое новое помещение осенью 2018 года. Комментирует руководитель службы коммуникации Эстонской художественной академии Сольвейг Янке.

Руководитель службы коммуникации Эстонской художественной академии Сольвейг Янке прокомментировала знаменательное событие в интервью службе новостей "Радио 4":

Строительство нового здания академии по адресу Коцебуэ, 1/бульвар Пыхья, 7 началось 3 января этого года. Строительные работы ведет фирма Astlanda Ehitus, которая выиграла конкурс госпоставки. Авторы архитектурного проекта — выпускники академии Йоэль Копли, Койт Оялийв и Эйк Херманн из архитектурного бюро KUU Arhitektid.

Стоимость строительства, согласно договору, составит 16,2 млн евро, продолжительность работ — 15 месяцев. Финансирование строительства нового здания ЕКА осуществляется из средств Фонда регионального развития. По планам, новое здание будет готово принять студентов осенью 2018 года.

Характеристики нового здания ЕКА:

площадь участка под строительство: 3 748,6 кв.м

количество этажей: 6

подземных этажей: 21

общая высота здания: 40,3 м

общая площадь помещений: 12 302,2 кв. м