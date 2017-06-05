После разрыва арабскими странами дипотношений с Катаром цена нефти пошла вниз

Цены на нефть в понедельник, 5 июня, пошли вниз после того, как стало известно, что ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром. Инвесторов беспокоит, что после такого демарша, участники соглашения по сокращению добычи нефти перестанут выполнять свои договоренности.

Августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились до 49,60 долларов за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть североамериканской марки WTI уменьшалась до 47,37 долларов за баррель.

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношениях с Катаром, обвинив это государство в поддержке терроризма и в помощи таким группировкам, как Аль-Каида, ИГИЛ и "Братья-мусульмане".

Катар был исключен и из военной коалиции, которая проводит операции в Йемене. Ею командует аравийское королевство. Сам Йемен, как сообщает телеканал "Аль-Арабия", также разорвал дипломатические связи с Катаром.

Этот демарш, который многие наблюдатели уже назвали "внешнеполитическим землетрясением в регионе", произошел спустя две недели после визита Дональда Трампа в Эр-Рияд. Тогда американский президент потребовал от своих собеседников решительных действий в отношении религиозных экстремистов, передает euronews.

Страны-члены ОПЕК на встрече в Вене в ареле договорились продлить действие соглашения по сокращению объемов добычи нефти на девять месяцев до марта 2018 года. Это позволит удерживать цену на нефть в диапозоне 50-60 долларов за баррель.

Еще десять стран, не входящие в ОПЕК, в том числе и Россия, согласовали продление действия договоренности о сокращении добычи на этот период.

Решение о сокращении на девять месяцев добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки было принято странами ОПЕК в конце ноября прошлого года, передает Би-Би-Си.