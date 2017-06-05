IRL может на этой неделе сменить своих министров в правительстве

Союз Отечества и Res Publica (IRL) собирается к среде собрать правление партии, чтобы обсудить предложение председателя партии Хелира-Валдора Сеэдера по смене министров в правительстве.

Стало известно, что в четверг состоялось собрание совета партии, на котором эти предложения были утверждены, передает новостной портал ERR.

В правительство от IRL входят следующие министры: министр финансов Свен Сестер, министр социальной защиты Кайа Ива, министр обороны Маргус Цахкна, министр окружающей среды Марко Померанц и министр юстиции Урмас Рейнсалу. Сам Сеэдер является председателем Комиссии Рийгикогу по вопросам сельской жизни.

На прошлой неделе парламентская оппозиция инициировала вотум недоверия министру финансов Свену Сестеру, который провалился.

Согласно одной из версий, министерских портфелей могут лишиться Сестер, Цахкна и Померанц.

Председатель фракции IRL в Рийгикогу Прийт Сибул отказался прокомментировать эту информацию. "Мы слухи не комментируем", - сказал он новостному порталу ERR.

В настоящее время Сестер, Цахкна и Померанц находятся в зарубежных командировках.