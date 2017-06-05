Эдгара Сависаара все-таки будут судить

Экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины считает, что Эдгар Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен принимать участие в судебных заседаниях, а в случае признания его виновным, отбывать и наказание. Суд над Сависааром начинается 12 июня.

Переданный в понедельник в суд акт эксперизы показывает, что для удовлетворения ходатайства адвоката Сависаара нет никаких оснований, говорится в сообщении Харьюского уездного суда.

По оценке экспертной комиссии, бывший председатель Центристской партии и отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар в состоянии присутствовать на судебных заседаниях по своему делу, а также, в случае признания его виновным, отбывать наказание.

Эксперты считают, что во время судебных слушаний Сависаару должно быть гарантировано оказание неотложной медицинской помощи, в том числе присутствие врача во время судебных заседаний, также заслушивание его показаний на суде должно происходить в течение короткого периода времени.

Адвокат Сависаара Оливер Няэс представил ходатайство о прекращении уголовного дела на предварительном слушании 21 марта.

Адвокат также представил суду данные о здоровье своего подзащитного и заключение четырех врачей. Суд решил, что, хотя специалисты заявили, что судебное делопроизводство может быть связано с существенными рисками для здоровья Сависаара, часть их не обязательно осуществится.

Суду для прекращения делопроизводства недостаточно лишь допущения, что судебный процесс может представлять существенные риски для здоровья неизлечимо больного обвиняемого. Очевидно, что в ходе процесса состояние здоровья обвиняемого может измениться, поскольку процесс является стрессовым и утомительным. Но это не означает автоматически, что обвиняемый не способен участвовать в судебном процессе.

Как уже ранее сообщал портал rus.err.ee, 11 апреля суд назначил проведение медэкспертизы. Суд согласился с двумя из трех вопросов экспертам, о которых ходатайствовал защитник. Третий вопрос о том, как участие в продолжительных судебных заседаниях может сказаться на состоянии здоровья Сависаара, суд счел неуместным, поскольку он требовал от экспертов гипотетического ответа.

Суд в понедельник не удовлетворил и второе ходатайство адвоката Сависаара — прекратить уголовное делопроизводство в связи с истечением разумного срока делопроизводства.

Суд сослался на формулировки в процессуально-уголовном кодексе, допускающие прекращение уголовного делопроизводства на этом основании только в течение судебного рассмотрения дела, а не на предварительном заседании.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции отстраненному судом от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО Центристская партия Эстонии и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу. Остальные обвиняемые были отданы под суд в апреле.

Процесс над Эдгаром Сависааром начнется в Харьюском уездном суде 12 июня.