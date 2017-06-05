В результате стрельбы в американском городе Орландо, штат Флорида, погибли шесть человек, в том числе сам убийца, который покончил с собой, сообщил журналистам шериф округа Орандж Джерри Демингс.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила тела трех мужчин и одной женщины. Еще один пострадавший скончался в больнице от полученных ранений. Убийца, 45-летний мужчина, расстреляв людей, покончил с собой, передает Интерфакс.

Трагедия произошла в помещении офиса, отметил шериф. Убийца был бывшим сотрудником компании, располагавшейся в здании. "Он был уволен где-то в апреле этого года", - отметил шериф.

Семеро других сотрудников не пострадали, в настоящее время их допрашивают детективы, сообщил Демингс.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в результате стрельбы в Орландо.