Устроивший стрельбу в Орландо мужчина оказался ветераном армии США

Устроивший стрельбу в американском Орландо мужчина - бывший американский военный, сообщил в ходе брифинга шериф округа Орандж Каунти Джерри Демингс. По его словам, стрелявшего звали Джон Роберт Нойманн, ему было 45 лет. Он жил один и не имел семьи. Он ушел из армии в 1999 году.

Как сообщалось, ранее в понедельник этот человек застрелил четырех мужчин и одну женщину в возрасте от 35 до 70 лет. Дж.Демингс добавил, что помимо огнестрельного оружия и небольшого ножа Нойманн принес с собой охотничий нож большого размера. У него не было разрешения на ношение оружия, передает Интерфакс.

Как сообщалось, ранее в понедельник этот человек застрелил четырех мужчин и одну женщину в возрасте от 35 до 70 лет. Дж.Демингс добавил, что помимо огнестрельного оружия и небольшого ножа Нойманн принес с собой охотничий нож большого размера. У него не было разрешения на ношение оружия.

Ранее сообщалось, что открывший стрельбу в компании Fiamma человек ранее являлся ее сотрудником, но был уволен в апреле 2017 года. Он пришел в компанию рано утром в понедельник и напал на бывших коллег.