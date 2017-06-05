Жертвами стрельбы в американском Орландо стали пять человек

Жертвами стрельбы в американском городе Орландо в штате Флорида стали не менее пяти человек, сообщает в понедельник телеканал CNN.

Среди погибших числится и человек, открывший стрельбу. Полиция исключила версию теракта, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в городе произошла стрельба около 9 часов утра по местному времени неподалеку от Университета Фулл Сейл.

По данным полиции, стрельба произошла в промышленной зоне города. О других обстоятельствах инцидента пока не сообщается. Сейчас ситуация на месте происшествия взята под контроль, отмечают в полиции, передает Русская служба Би-би-си.

Местные СМИ утверждают, что стрелявший был недовольным сотрудником одного из местных предприятий. Журналисты утверждают, что он убит. Однако официально это не подтверждено.

Стрельба произошла незадолго до первой годовщины нападения на гей-клуб Pulse в Орландо. Тогда погибли 49 человек и еще более 50 получили ранения.

12 июня 2016 года Омар Матин, вооруженный пистолетом и многозарядной винтовкой армейского образца, открыл огонь по посетителям гей-клуба.

Стрельба в Орландо стала самым крупным по количеству жертв вооруженным нападением на людей в общественных местах в истории США. Нападавшего в итоге застрелили полицейские.