В Кивиылиском приключенческом центре появятся новые аттракционы

В Кивиылиском приключенческом центре приступили к строительству новых аттракционов. И если сейчас центр ориентирован больше на экстремальный туризм, то позже он станет пригодным для отдыха всей семьей. Общая стоимость проекта составляет почти два миллиона евро, передает "Актуальная камера".

Кивиылиский приключенческий центр сейчас более известен как зимний центр любителей экстрима. Если зимой его посещают 20-30 тысяч человек, то в летнее время посетителей меньше - около 10 000. Для того, чтобы переориентировать нагрузку центра, здесь приняли решение о строительстве новых аттракционов.

"Появится целый ряд интересных развлечений, которые дадут повод приезжать семьями. Спуски на тросах, парк лесных приключений, поездки на велосипедах, багги - все это даст возможность провести здесь как минимум целый день. По нашим планам, новые аттракционы придутся по душе не только детям и молодежи, но и родителям", - рассказал член правления Кивиылиского приключенческого центра Янек Маар.

Сейчас для посетителей доступны трасса горных машин и спуск на тросе. В июле откроется новая высотная приключенческая тропа. Полностью обновленный парк будет готов к лету следующего года. В Кивиыли ждут туристов из Эстонии, а также России, Латвии и Финляндии. Развитие центра должно способствовать и развитию городской инфраструктуры. Предполагается, что за год центр в Кивиыли будут посещать до 80 тысяч человек.

"В начале августа, когда здесь проводится мероприятие в масштабе Европы - мотокросс, то сюда собирается 4000 - 6000 зрителей. Но к сожалению, из этих тысяч в наше городское пространство приходят лишь десятки. Потому что, с точки зрения нашего городского пространства, услуг у нас нет", - пояснил мэр Кивиыли Николай Воейкин.

На проект будет потрачено 1,5 миллиона евро из денег европейских фондов, и еще триста тысяч составит самофинансирование.