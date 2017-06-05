Полиция задержала руководителя PJV Hooldusravi Андерса Цахкна

В понедельник, 5 июня, сотрудники бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции задержали члена правления фонда PJV Hooldusravi, владеющего Кейлаской больницей, Андерса Цахкна и еще двоих мужчин. Всех их подозревают в мошенничестве на общую сумму более 3,9 млн евро.

По словам госпрокурора Эве Олеск, Цахкна обратился в Министерство социальных дел с ходатайством о финансировании ремонта здания принадлежащей его фирме Кейлаской больницы.

Согласно подозрению, он знал, что содержащиеся в ходатайстве данные не соответствуют действительности. Цахкна также подозревается в предоставлении неверных данных и Министерству финансов.

"Таким образом он хотел получить деньги на ремонт больницы, чтобы самому не выплачивать обязательное самофинансирование, - сказала Олеск. - Для этого стоимость строительства была искусственно завышена на несколько миллионов евро сверх реальной. Согласно подозрению, двое других мужчин позволили посредством находившихся под их контролем предприятий с помощью цепочки показных сделок и на основе фиктивных счетов создать неверное представление о покрытии расходов на самофинансирование. Всего по представленному Цахкна ходатайству о выплате Министерство финансов выплатило около 3,9 млн евро дотации".

19 июля 2010 года Северо-эстонская региональная больница (PERH) подала Министерству социальных дел ходатайство о реконструкции Кейлаского корпуса PERH на средства из Европейского фонда регионального развития. Министр социальных дел удовлетворил ходатайство.

В случае обвинительного приговора суд может назначить в качестве наказания штраф или срок заключения до пяти лет. Подозрение предъявлено также юридическому лицу SA PJV Hooldusravi. Один мужчина подозревается в содействии мошенничеству.

Уголовное следствие ведет Центральная криминальная полиция под руководством госпрокуратуры.