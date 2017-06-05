EKRE: госучреждения не должны рассылать пресс-сообщения на русском языке

Есть ли место в эстонской политике пресс-сообщениям на русском языке? Министр сельской жизни Тармо Тамм отвечал в Рийгикогу на депутатский запрос от консерваторов. Последние убеждены, что госучреждения обязаны выдавать информацию исключительно на эстонском языке и тем самым обеспечить сохранность государственного языка, передает "Актуальная камера".

На территории Евросоюза русский язык не считается официальным языком. Однако, несмотря на это, в преддверии председательства нашей страны в ЕС оргкомитет при Госканцелярии все-таки решил нанять специалиста, который будет координировать русскую прессу. Причина проста - информация должна одновременно поступать, в том числе и до тех жителей страны, которые не владеют государственным языком в достаточной степени, отмечают в Госканцелярии.

"Когда информация попадает в почтовые ящики журналистов, то эстонские редакции начинают сразу собирать дополнительную информацию, придумывать и задавать вопросы. В это время пресса, которая работает на русском языке, занимается переводом пресс-сообщения", - рассказала координатор по русской прессе при Госканцелярии на время председательства ЭР в Совете ЕС Ольга Корнейчик.

Как выяснилось после проведенного "Актуальной камерой" опроса, пресс-сообщения на других языках, в том числе на русском сегодня рассылают и правительственные учреждения. Например, из 11 министерств только одно ведомство - Министерство обороны - не работает на русскоязычную аудиторию. Остальные стараются по мере возможности дублировать информацию общереспубликанской важности и на русский язык.

Таким положением дел обеспокоены эстонские консерваторы, которые сегодня призвали к ответу министра сельской жизни, центриста Тармо Тамма за одно из последних сообщений его ведомства, высланное прессе на русском.

"Этим мы хотим напомнить всем министрам, что Эстония - это эстоноязычное государство. И здесь между собой мы говорим и пишем по-эстонски. Это касается всех министерств и всех государственных учреждений", - высказал позицию своей партии депутат Рийгикогу, председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме.

"Собственно, это и есть та политика, которую EKRE хотят воплотить в жизнь. И если бы они такой запрос не сделали, то не было бы и партии. В тот раз наше ведомство на самом деле разослало сообщение на двух языках, поскольку тема затрагивала рыбаков, многие из которых говорят по-русски", - пояснил министр сельской жизни и член Центристской партии Тармо Тамм.

Добавим, что и правительство, и парламент Эстонии занимаются рассылкой важной по их мнению информации в том числе и на русском языке. Однако, на вопрос, какой ответ министра устроил бы консерваторов, Хельме отметил, что для его партии важно само обсуждение этой темы, т.к. это касается сохранения эстонского языка.