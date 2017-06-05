Волость Тори выделяет пособия на повышение пожаробезопасности жилья

По данным Спасательного департамента, волость Тори Пярнуского уезда - первая в Эстонии, которая выделяет пособия пенсионерам и многодетным семьям, чтобы они могли сделать своё жилье пожаробезопасным. В этом году такое пособие получили 12 человек, передает "Актуальная камера".

Хутору, на котором живет пенсионерка Хельо Карьяма, уже 160 лет. Естественно, справиться со всеми бытовыми проблемами ей одной не под силу. Особенно Хельо переживает из-за того, что нет денег на ремонт печной трубы и замену электропроводки. К счастью, волость Тори решила помочь своим жителям и выделила пособия для того, чтобы нуждающиеся могли сделать своё жилье пожаробезопасным. В волостное управление поступило 12 ходатайств.

"Мы вместе с представителями Центра спасения посетили все семьи, от которых поступили заявления. И в каждом доме оценивали, что необходимо сделать в первую очередь", - рассказала советник по социальным вопросам волости Тори Сильви Поол.

На выделенное пособие Хельо, прежде всего, сможет заменить электропроводку. Мастер начнет работать уже в ближайшие дни.

"200 евро дадут на замену электропроводки. И я еще сама доплачу где-то 100 евро. Может быть немного больше", - сказала жительница волости Тори Хельо Карьяма.

Волость компенсирует только половину от суммы затрат, которые необходимо сделать, чтобы привести пожаробезопасность жилья в норму.

"В таком случае нам хватит денег, чтобы помочь всем семьям. Да и сами люди согласны половину расходов покрыть за счет своих средств", - добавила Сильви Поол.

В Ляэнеском центре спасения считают, что волость Тори может быть примером для других самоуправлений.

"По-моему, это впервые в Эстонии. И это похвально. На самом деле, люди нуждаются в помощи. Конечно, со временем они как-то сами справляются с решением своих проблем. Но при поддержке местного самоуправления можно намного быстрее ликвидировать опасные ситуации, связанные с пожарной безопасностью", - прокомментировал руководитель бюро безопасности Ляэнеского центра спасения Индрек Лаанепыльд.

В этом году на пособия, связанные с обеспечением пожарной безопасности, волость Тори выделила 5 тысяч евро.