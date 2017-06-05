В мае годовой рост пассажиров Nordica составил 61,8 процента

Использующая бренд Nordica государственная авиакомпания Nordic Aviation Group в мае в сотрудничестве с LOT обслужила 51 000 пассажиров, что, по подсчетам BNS, на 61,8 процента больше, чем в мае прошлого года.

В мае этого года услугами Nordica воспользовались 51 000 пассажиров, сообщила авиакомпания. Год назад она сообщила, что в мае 2016 года она обслужила 31 513 человек — таким образом, рост составил 61,8 процента.

В данных за прошлый год не отражаются данные линии LOT Таллинн-Варшава, сказал BNS пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо. Если полностью исключить относящиеся к LOT данные из данных за этот год, рост составляет 44 процента, добавил он.

В то же время, 51 000 пассажиров — это на 4,5 процента меньше по сравнению с 53 378 пассажирами, которых в 2015 году обслужила авиакомпания Estonian Air.

В этом году 19-ю прямыми маршрутами Nordica воспользовалось в общей сложности более 200 000 пассажиров, что более чем на 75 процентов больше в годовом сравнении.

В мае Nordica обслужила 1018 рейсов по маршрутам, ее авиарейсы составили 25 процентов всех исходящих рейсов Таллиннского аэропорта. Самыми популярными местами назначения были Стокгольм, Мюнхен и Вильнюс.