Черногория официально стала членом НАТО

Черногория официально принята в ряды стран-членов НАТО. Церемония прошла в понедельник, 5 июня, в Вашингтоне, трансляция велась на сайте Госдепартамента США.

Черногория официально принята в ряды стран-членов НАТО. Церемония прошла в понедельник, 5 июня, в Вашингтоне, трансляция велась на сайте Госдепартамента США, передает Лента.

В ходе мероприятия премьер-министр страны Душко Маркович передал заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону протокол о присоединении Черногории к Североатлантическому альянсу.

Как отметил во время церемонии генсек НАТО Йенс Столтенберг, принятие республики в состав организации «важно для стабильности на Балканах и международной безопасности». По его словам, Подгорица выбрала свое будущее, «свой путь свободы и мира».

Страна стала 29-м членом Североатлантического альянса. Впервые флаг Черногории будет поднят на штабом организации 7 июня, говорится в сообщении американского ведомства.