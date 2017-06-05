Актуальная камера 05.06.2017 (20:00)

Экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины считает, что Эдгар Сависаар, несмотря на состояние своего здоровья, может принимать участие в судебных заседаниях и в случае признания его виновным, отбывать и наказание. Суд над Сависааром начинается 12 июня.
По данным Спасательного департамента, волость Тори Пярнуского уезда - первая в Эстонии, которая выделяет пособия пенсионерам и многодетным семьям, чтобы они могли сделать своё жилье пожаробезопасным. В этом году такое пособие получили 12 человек, передает "Актуальная камера".
Дворник идет в Рийгикогу, свободники жарят уток, Эргма и Лауристин удивляют, команда Ратаса громит всех подряд в баскетбол, и теперь у нас два президента по фамилии Кальюлайд - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.